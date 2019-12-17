"التنفيذ فوري".. 10 معلومات عن مبادرة "المركزي" لدعم السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، أكبر خطة تمويلية لدعم قطاع السياحة تنفذ فورًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد الاتفاق مع اتحاد الغرف والجمعيات السياحية على زيادة قيمة المبادرة التي طرحها في فبراير.

ويرصد "مصراوي" 10 معلومات عن المباردة كالتالي:

1ـ المبادرة تنفذ فورًا بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

2ـ مدة المبادرة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2020.

3ـ تقدر قيمة المبادرة بـ 50 مليار جنيه.

4ـ تشمل المبادرة إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.

5ـ إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة، و50% من الدين.

6ـ الإبقاء على الشركات في قائمة "الإيسكور" لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).

7ـ المبادرة طرحت عام 2017، لدعم تجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

8ـ أتيحت المبادرة بمبلغ 5 مليارات جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 10%، وبحد أقصى 10 سنوات وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل.

9ـ الغرض الأساسي للمبادرة، تمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، على أن يُقدم التمويل للعملاء المنتظمين.

10ـ يقدم البنك الممول، من خلال المبادرة، 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية (25%).

ويشهد قطاع السياحة تعافيًا قويًا خلال السنوات الأخيرة، وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 28.2% خلال العام المالي الماضي، مسجلة نحو 12.6 مليار دولار مقابل نحو 9.8 مليار دولار خلال عام 2017-2018.