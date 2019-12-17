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رئيس الوزراء وحرمه في "سوهو سكوير" شرم الشيخ (صور وفيديو)

12:44 ص الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
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زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وزوجته، ووزيرا الثقافة والآثار، منطقة سوهو سكوير في مدينة شرم الشيخ، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم، المنعقد في مدينة السلام.

وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية، مع رئيس الوزراء، خلال جولته.

مصطفى مدبولي شرم الشيخ سوهو سكوير منتدى شباب العالم

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