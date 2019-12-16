بالفيديو والصور.. رئيس الوزراء يتجول في "سهو سكوير" بشرم الشيخ

"أمطار وشبورة".. تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

كتب- محمد سامي وأسامة علي:

تجول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في سوق سهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، على هامش منتدى شباب العالم.

وحرص عدد من المواطنين والسياح، على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الوزراء.

ونشر هاني، يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، مقطع فيديو، لجولة "مدبولي" بجوار النافورة الراقصة.

ويظهر الفيديو، تجول رئيس الوزراء بين عدد كبير من الأجانب والمصريين المتواجدين بالمدينة السياحية.