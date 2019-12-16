السيسي: "مشكلة منطقتنا التدخل في شؤون الدول.. وهو ما يؤدي إلى الخراب"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "مشكلة منطقتنا العربية خلال العشرة أعوام الماضية هو التدخل في شؤون الدول وهذا حدث بشكل واضح، وهو أمر يؤدي إلى خراب البلاد، ونحن ضده".

وأضاف السيسي: "عندما نتحدث عن ليبيا والسودان فنحن نتدخل لصالح الدول والشعوب وهو أمر في صميم الأمن القومي المصري كدول جوار ونحن دائما نقول نحن مع المؤسسات الوطنية ونحن حريصين على ألا تتفتت دولنا مرة أخري وهذه هي ثوابت السياسة الخارجية المصرية منذ أعوام، ولن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة علي ليبيا والسودان ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهم".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مساء اليوم، في شرم الشيخ مع ممثلي الصحافة الأجنبية بمصر.

وشدد الرئيس السيسي على أن التدخل في ليبيا من قبل دول خارجية تسبب في تأخر الحل لأعوام، مضيفا أنه بخصوص السودان أتصور أنها تسير في الاتجاه الصحيح بعد أحداث كبيرة.

وتابع: "عندما نتحدث عن دول مثل جنوب السودان نرحب بالعمل من أجل السلام ونتحرك بالفعل لجمع الأطراف من أجل تشكيل حكومة مشتركة لانطلاق المسار وتجاوز ما حدث بجنوب السودان خلال الأعوام الماضية، وكنا دائما حريصين على دعم الاستقرار بجنوب السودان، ونحن معنيين جميعًا في أفريقيا بإطفاء الأزمات وحل المشاكل وهو أمر تتبناه مصر تجاه أفريقيا والعرب، وحتى بدون رئاسة الاتحاد الأفريقي ونلتزم بدعم دول الساحل والصحراء في مواجهة الإرهاب".

وأكد الرئيس السيسي أن اهتمامه بالمرأة لأبعد مدى وأنه يعمل بكل السبل لتمكين المرأة لدورها العظيم في مصر علي مدار التاريخ الحديث والقديم وتحركت للحفاظ على هوية مصر والدفاع عن مستقبلها ومستقبل أبنائها.

وبخصوص الشباب، قال إننا بذلنا جهودًا كثيرة خلال الأعوام الماضية لاستيعاب الشباب والكفاءات داخل وخارج مصر، وما زالت غير كافية لاستيعاب الجميع لأن الأعداد تصل إلى ملايين ونحاول دائما العمل علي زيادة مساحات التواصل مع أهالينا من المصريين في الخارج، والأكاديمية المصرية للتأهيل والتدريب تعمل بشكل متواصل لاستيعاب أعداد جديدة دائما ومن الممكن ان ندرس مبادرة للتدريب للشباب المصريين في الخارج.

يشار إلى أن منتدى شرم الشيخ يعقد خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، والذي تختتم فعاليته غدًا، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي، ويناقش موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.