السيسي عن "سد النهضة": "إما التوصل إلى​ اتفاق أو إدخال طرف رابع في المفاوضات"

القاهرة- (أ ش أ):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك اتفاق إطاري تم في مارس 2015 بشأن "سد النهضة" الإثيوبي، مضيفًا: "لما احتاجنا أن نطور من مسار التفاوض قمنا بذلك وننتظر في يناير القادم، إما التوصل إلى اتفاق أو دخول طرف رابع في المفاوضات".

تابع: "نسعى لنعمر ونبني لا أن نخرب ونهدم ولم نتحدث أبدا بأي صيغة شائكة على الأقل خلال الفترة التي توليت فيها المسئولية ونسعى للحل وهذه هي خياراتنا.. ومواردنا لا يجب إهدارها في اقتتال إنما يجب أن توجه إلى البناء والتعمير".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مساء اليوم، في شرم الشيخ مع ممثلي الصحافة الأجنبية بمصر.

وشدد الرئيس على أن مصر لها خط ثابت في التعامل مع قضاياها بما فيها المياه وهذه القضية لم تكن لتحدث إذا ما كانت الأمور مستقرة في مصر في 2011، ولم يكن ليحدث دون اتفاق.

يشار إلى أن منتدى شرم الشيخ يعقد خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، والذي تختتم فعاليته غدًا، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي، ويناقش موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.