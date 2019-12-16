السيسي: مصر حريصة على تمكين شبابها.. وحركة المحافظين الأخيرة تعكس ذلك

القاهرة- (مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حريصة على التواصل مع الشباب وحركة المحافظين الأخيرة تعكس الاهتمام بتمكين الشباب واعطائهم الفرصة لتولي المناصب في المحافظات والوزارات والشريحة العمرية التي تم اختيارها خلال السنوات الأخيرة تعكس اعطاء الفرصة لشبابنا، وذلك بعد أن انتهينا من إجراءات تأهيل الشباب للقيادة.

وأضاف: "هناك مزيد من التواصل مع الشباب ونقوم باختيار عناصر شبابية من الأحزاب حتى تستطيع هذه الأحزاب المنافسة والمشاركة. ونعمل أيضا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء فرصة للشباب الذين يدخلون سوق العمل.. كما نتعامل مع 5000 مصنع متعثر ونسقط مديونيتهم ونسعى لمعالجة أسباب توقف هذه المصانع وليست لدينا تحديات يمكن أن تعرقل الدولة المصرية إلا الاستقرار، ونتحدث عن الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة للتقدم للأمام".

وتابع الرئيس السيسي: "العاملون في الـ 5000 مصنع يبلغ 500 ألف أسرة توقفت منذ 9 سنوات وزادت المديونية إلى أكثر من 30 مليار جنيه، لذلك نسعي للاستقرار والأمن والسلام لتحقيق تطور حقيقي وعدم الاستقرار كانت له نتائج سلبية خلال السنوات العشر الماضية ولدينا مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويحتاج لان يكون لديه عمل وسكن وزوجة وهو أمر يتطلب الكثير من المال، والنجاح لا يجب أن يكون على حساب دماء الشعوب وخراب البلاد".

ودعا الرئيس السيسي إلى النظر إلى الدول التي خربت تحت دعاوى أفكار ومبادئ وقيم، ولسنا مستعدين لها، وقال إنه لا يمكن مقارتنتا بالناتج الإجمالي المحلي لأوروبا بسكانها البالغ 300 مليون نسمة، وبالطبع دخلنا لا يبلغ ثلث الناتج المحلي في أوروبا وكل اضطراب يحدث يؤخرنا سنين طويلة ونريد ان نحقق التقدم.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مساء اليوم، في شرم الشيخ مع ممثلي الصحافة الأجنبية بمصر.

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