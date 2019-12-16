مفتي الجمهورية يهنئ مملكة البحرين بعيدها الوطني

القاهرة- (أ ش أ):

هنأ فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة العيد الوطني للمملكة الذي يوافق السادس عشر من ديسمبر من كل عام.

وتقدم مفتي الجمهورية في بيان ، اليوم الإثنين، بأسمى آيات التهنئة لمملكة البحرين الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، معربًا عن تقديره الكبير لدور المملكة البحرينية في النهوض بشعبها، والحفاظ على وحدته واستقراره، وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن تنعم مملكة البحرين دائمًا بروح الإخاء والتآلف بين أبناء الشعب البحريني الشقيق، وأن تنعم أمَّتنا العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار.

الجدير بالذكر أن مملكة البحرين تحتفل بعيدها الوطني يوم 16 ديسمبر من كل عام، إحياءً لذكرى قيام الدولة الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، دولة عربية مسلمة عام 1783، والذكرى الـ48 لانضمامها للأمم المتحدة باعتبارها دولة كاملة العضوية، والذكرى الـ20 لتسلم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.

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