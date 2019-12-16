السيسي عن زيادة إسرائيل للاستيطان وضم وادي الأردن: "وعود انتخابية"

القاهرة- (مصراوي):

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مسألة "توجه إسرائيل نحو زيادة الاستيطان وضم وادي الأردن"، قائلًا: "كل ما حدث في إسرائيل هي وعود انتخابية من جانب بنيامين نتنياهو وهناك فرق بين الوعود وتنفيذها".

وأضاف السيسي: "مصر موقفها ثابت بشأن حل الدولتين والاستيطان والقضية الفلسطينية".

وأوضح الرئيس السيسي أن علاقاتنا مع الأردن طيبة جدًا في التنسيق السياسي والاقتصادي، متابعًا: "علينا أن نضع في الاعتبار ما مرت به مصر خلال السنوات الماضية ولكننا نسعي لتعزيز العلاقات العربية وتطويرها في كافة المجالات، مشيرا إلى أن مصر منفتحة في علاقاتها مع أشقائها العرب دون محددات ومستعدون للتعاون مع الجميع".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مساء اليوم، في شرم الشيخ مع ممثلي الصحافة الأجنبية بمصر.

يشار إلى أن منتدى شرم الشيخ يعقد خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، والذي تختتم فعاليته غدًا، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي، ويناقش موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.