انتصار السيسي تلتقي "الروبرت صوفيا" بمنتدى شرم الشيخ

كتب- يوسف عفيفي:

رحبت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالروبوت صوفيا خلال مقابلتها الاثنين، والتحدث معها والاستماع إلى ردودها.

ونشرت الصفحة الرسمية "فيسبوك" تفاصيل المقابلة التي جاء فيها: إنها لتجربة استثنائية جديدة، مقابلة صوفيا والتحدث معها والاستماع إلى ردودها الذكية، إذ أحببت قدراتها على محاكاة القدرات الذهنية للإنسان والتي تمثل نقطة تحول في العلاقة بين الإنسان والروبوت وبداية حقيقية لعصر جديد للإنسانية.

واختتمت انتصار قائلة: "مرحبا بك صوفيا في مصر".

وشاركت الروبوت صوفيا، في منتدى شباب العالم، حيث تجولت في أرجاء القاعة المفتوحة بالمنتدى خلال اليوم الأول في شرم الشيخ، حيث احتفى المشاركون من مختلف جنسيات العالم بصوفيا والتقطو الصور معها.

ويعقد منتدى شرم الشيخ خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، والذي تختتم فعالياته غدا، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي، ويناقش موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.