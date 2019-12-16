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السيسي: ليبيا والسودان أمن قومي لمصر.. وندعم الجيش الوطني بقيادة "حفتر"

09:49 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
السيسي: ليبيا والسودان أمن قومي لمصر.. وندعم الجيش الوطني بقيادة "حفتر"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ليبيا والسودان أمن قومي لمصر، وهناك فرق بين التدخل وبين دعم الحل في ليبيا.

وأضاف السيسي- خلال لقاءه مع ممثلي الإعلام الأجنبي، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، الاثنين: "هناك دول تتدخل لتأخير الحل السياسي في ليبيا منذ اتفاق الصخيرات، وندعم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، وموقفنا ثابت من ذلك".

يشار إلى أن منتدى شرم الشيخ يعقد خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، والذي تختتم قعاليته غدا، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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