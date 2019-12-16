السيسي: موقفنا واضح من اتفاقية "تركيا والسراج".. ونتواصل مع حلفائنا اليونانيين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن موقف مصر واضح من اتفاقية تركيا وحكومة فايز السراج، رئيس ما يعرف بـ"حكومة الوفاق الليبية".

وأضاف السيسي: "حريصون على التوصل لاتفاق مع حلفائنا اليونانيين في هذا الشأن".

وكان السيسي، وجه رسائل تفاؤل للشعب المصري، خلال لقاءه مع ممثلى الإعلام الأجنبي، قائلاً: "أنا مطمن على مصر، ومصر بتتقدم مش علشان أنا هنا، علشان شعب مصر هنا.. شعب مصر منتبه وكل يوم بينتبه أكتر".

وأضاف: "الدول عايزة شقا وحرمان وجهد ليل ونهار من أهلها بما فيهم الإعلام، يعنى نذاكر كويس".

يشار إلى أن منتدى شرم الشيخ يعقد خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، والذي تختتم قعاليته غدا، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي، ويناقش موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.