اهتمام عالمي بتأكيد السيسي على استعادة سوريا لقوتها خلال منتدى شباب العالم

القاهرة- (أ ش أ):

واصل الإعلام الدولي في مجمله تغطية فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ لليوم الثالث على التوالي، حيث أبرز تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سوريا استعادت قوتها، ومطالبته بوقف التدخل في شئونها الداخلية.

وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات إلى الاهتمام الكبير من الإعلام الدولي بالمداخلات والنقاشات التي تشهدها جلسات المنتدى، وما يطرح خلالها من أفكار بناءة ورؤى مستقبلية سواء من قبل المسئولين المصريين والأجانب المشاركين في المنتدى أو الشباب من مختلف دول العالم.

وقالت الهيئة إن الإعلام العربي تناول باهتمام تصريحات الرئيس السيسي بشأن سوريا، وحديث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حول التساهل الغربي مع امتلاك إسرائيل قدرات نووية والذي أدى لطموح دول أخرى في المنطقة لامتلاكه.

كما ركز الإعلام العربي على ما جاء خلال جلسات المنتدى من إمكانية مساهمة الروبوتات في تحسين الخدمات المقدمة للبشرية، وتحقيق الأهداف التي يمكن من خلالها توفير البيئة والمناح المناسب للعمل والإبداع، كما سلط الضوء على تأكيد خبراء ومسئولين أن المنتدى يبعث بعدة رسائل للعالم، أهمها تدعيم ثقافة تكامل الحضارات، عبر خلق منصة حوارية لتبادل الأفكار والآراء، تجمع نماذج شبابية من مختلف القارات.

أما الإعلام الأوروبي فقد أبرز تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة الاستخدام السلبي لوسائل الاتصال الحديثة، وتأثير ذلك على بعض الدول، فضلا عن اهتمام العالم بشكل عام والشباب بشكل خاص، بموضوع الذكاء الاصطناعي.

وأشار الإعلام الآسيوي إلى الموضوعات التي يناقشها المنتدى قائلا إن الشائعات عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ أصبحت تمثل تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن الدوليين، فيما ركز الإعلام الأفريقي على أن منتدى شباب العالم في شرم الشيخ يهدف إلى نقل شعور الحب لدى جيل الشباب إلى أقرانهم، علاوة على السلام والحوار البناء.

الإعلام العربي

أبرزت صحيفة "تشرين" السورية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد فيها أن سوريا استعادت قوتها، مطالباً بوقف التدخل في شئونها الداخلية، ونقلت الصحيفة كلمة السيسي ضمن أعمال منتدى شباب العالم المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، الذي جاء فيها أن البعض يعتقد أن مصالحه مرتبطة بتعكير حالة الاستقرار في سوريا، مشدداً على ضرورة وجود اتفاقات شرعية بين الدول قبل اتخاذ أي دولة أي إجراء ضد دولة أخرى، كما أشار إلى أن المنطقة العربية تعاني حالياً من أزمات ومن ثم فإن عودة الاستقرار إليها يصب في مصلحة الجميع.

وأورد موقع "العربية نت" أن الروبوت صوفيا كشفت أن الروبوتات يمكن أن تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للبشرية، وتحقيق الأهداف التي يمكنها في النهاية توفير البيئة والمناح المناسب للعمل والإبداع.

ونقل الموقع عن صوفيا قولها في كلمة لها بجلسة الذكاء الاصطناعي بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ في حضور الرئيس السيسي إن الروبوتات تعزز وتحسن مجال تقديم الخدمات للبشر ووفق آليات إبداعية وتكنولوجية يندر فيها الخطأ، كما أن الروبوتات أثبتت فعاليتها في مجالات عدة أبرزها المدن الذكية والتعليم والطاقة والزراعة، ولكنها تحتاج إلى وضع الأهداف وتحديدها والحذر عند صناعتها بشكل كامل حتى تتحلى بالأخلاق.

وأشار الموقع إلى ما ذكرته صوفيا بأنه يمكن للروبوتات أن تحقق الأهداف المرجوة منها، وكذلك تقديم المهام التي يرفض الإنسان القيام بها، مشيرة إلى أن الروبوتات يمكن أن تقوم بعملية التحليل للبيانات والمعلومات، والعمل في بيئات مختلفة من دون التأثير على الجودة ودون أي عراقيل.

وأوضحت صوفيا أنها تنام في وقت مبكر وتستيقظ مبكراً وتعمل بشكل فعال، وأكدت أن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه وبشكل رائع في تحليل البيانات وتحقيق الأهداف وتعزيز القدرات الإبداعية والإنتاجية، وأضافت أنها تبلغ من العمر 3 سنوات وسعيدة بتواجدها في منتدى شباب العالم وتتطلع للجلسات وتشارك فيها لتقديم الرؤية الخاصة بها، مشيرة إلى أنها صناعة أنتجتها شركة "هانسون روبوتكس" لكي تعمل كسفير اجتماعي آلي بشري.

وتناولت صحيفة "الشرق الأوسط" تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التي تحدث فيها عن المخاطر المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث قال إن الدولتين الجارتين للمنطقة "فُتحت شهيتهما على اللحم العربي"، (يقصد تركيا وإيران) دون أن يسميهما، مشيراً إلى المشكلات المصاحبة لإقدام إثيوبيا على بناء سد النهضة، ورأى أنه "حتى بعض الجيران الذين يطلون على النهر قرروا في خضم هذا الوضع العربي حجب المياه عن شركائهم وجيرانهم، فيما ضربت إسرائيل عرض الحائط بالتسوية السلمية كإحدى نتائج الفراغ وغياب الدولة الوطنية العربية".

وفي ذات السياق، نقلت جريدة "الجريدة" الكويتية تأكيد أبو الغيط أن الدول العربية ستسعى لامتلاك قدرات نووية في حال امتلاك تركيا وإيران لها، لافتاً إلى أن التساهل الغربي مع امتلاك إسرائيل قدرات نووية هو ما وسع طموح دول أخرى في المنطقة.

ورصد تقرير "الاستعلامات" ما تناولته صحيفة "القبس" الكويتية بشأن تصريحات سامح شكري، وزير الخارجية المصري، التي قال فيها إن الأحداث التي بدأت في 2011 وما بعدها كان لها تأثير بالغ في زعزعة الأمن والسلم الدوليين، والسلم والأمن الإقليمي، مضيفا خلال حديثه بجلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، أن ما حدث أدى إلى حالة بالغة من السيولة، أتاحت الفرصة أمام التنظيمات الإرهابية للنفاذ للمجتمعات التي تجاوزت الحيز الإقليمي، وتوسعت رقعة التنظيمات الإرهابية وعملها مستغلة هذه الأوضاع، عن طريق تحفيز دول وكيانات كانت تستفيد من هذا التوسع لنفوذ التنظيمات الإرهابية، ما أدى إلى توسع هذه الرقعة في سوريا والعراق، وإقامة ما سمي بداعش.

وأوردت بوابة "العين" الإخبارية الإماراتية تأكيد خبراء ومشاركين في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ المصرية أن المنتدى يبعث بعدة رسائل للعالم، أهمها تدعيم ثقافة تكامل الحضارات، عبر خلق منصة حوارية لتبادل الأفكار والآراء، تجمع نماذج شبابية من مختلف القارات، إلى جانب إعلاء قيمتي الحوار والسلام، وخلق كوادر جديدة قادرة على المشاركة في صناعة القرار السياسي، فضلا عن إظهاره حقيقة الأوضاع في مصر بوصفها بلد الأمن والاستقرار.

الإعلام الأوروبي

تابع تقرير "الاستعلامات" ما تناوله الإعلام الأوروبي حول فعاليات منتدى شباب العالم، حيث نشر موقع "روسيا اليوم" تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة الاستخدام السلبي لوسائل الاتصال الحديثة، وتأثير ذلك على بعض الدول، وذلك خلال مشاركته في جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم؟"، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم.

ومن جانبها، ذكرت وكالة" سبوتنيك" الروسية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن الموعد النهائي لانتقال الحكومة بكامل هيئتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقال خلال مشاركته في فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، إن الحكومة ستنتقل بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من منتصف العام المقبل، وتابع "اعتبارًا من منتصف العام المقبل 2020، ستنتقل الحكومة بالكامل من العاصمة القديمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هذا الانتقال سيشمل انتقال بأنظمة تكنولوجية حديثة، لتقليل الخطأ البشري وتوفير الوقت"، كما أشاد السيسي بالدور الهام الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة في تقليل الخطأ البشري وانعدام الفساد حيث قال "الموضوع ده رائع ومهم جدًا، ومؤتمرات الشباب بصفة عامة فرصة جيدة لاستدعاء مثل هذه الموضوعات المهمة"، مشيرا إلى اهتمام العالم بشكل عام والشباب بشكل خاص، بموضوع الذكاء الاصطناعي، وأوضح "مساهمتي كمسؤول تتمثل في استدعاء مثل هذه الموضوعات".

الإعلام الأفريقي

أوضح تقرير "الاستعلامات" أن بعض وسائل الإعلام الأفريقي اهتمت بتغطية فعاليات منتدى شباب العالم، حيث أورد موقع "All Africa" نقلاً عن وكالة أنباء أنجولا أن السفير الأنجولي لدى مصر نيلسون كوزمي يشارك في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، الذي يهدف إلى نقل شعور الحب لدى جيل الشباب إلى أقرانهم، علاوة على السلام والحوار البناء.

وأشار الموقع إلى أن المنتدى الذي يختتم أعماله غداً يبحث موضوعات مثل الأمن العالمي والتحديات المناخية والبيئية والثورة الصناعية الرابعة وتمكين المرأة والأمن الغذائي وفرص العمل، كما تعقد على هامش المنتدى ورش عمل تتعلق بموضوعات رئيسية بمشاركة الشباب من مختلف البلدان بما في ذلك أعضاء المجلس القومي للشباب في أقاليم لواندا وكونين وكواندو كوبانجو.

وذكرت صحيفة "Journal Du Tchad" التشادية أن الدورة الثالثة لمنتدى الشباب العالمي تجمع الشباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة وتبادل الأفكار حول السلام والتنمية والإبداع كجزء من تجربة أكثر ثراءً وتنوعًا، وأضافت الصحيفة أن المنتدى العالمي للشباب هو عبارة عن منصة سنوية بناها الشباب الواعد، ترسل رسالة السلام والازدهار والوئام والتقدم إلى العالم بأسره، وتهدف لجمع الشباب من جميع أنحاء العالم لتمكينهم من التنظيم وتبادل الآراء والتوصية بمبادرات لصناع القرار والشخصيات المؤثرة.

وأضافت الصحيفة أنه منذ إطلاق الدورة الأولى في 2017 أصبح المنتدى فرصة للشباب للتفاعل مع صانعي القرار الرئيسيين، ومقابلة الشباب الواعد من المنطقة وحول العالم المصممين على جعل عالمنا مكانًا أفضل للجميع، كما أن المنتدى مفتوح أيضًا لجميع الشباب من جميع الدول الذين يؤمنون بقدرتهم على إحداث التغيير والذين يسعون إلى التأثير في مجتمعاتهم.

وأشارت إلى أن جدول أعمال المنتدى يضم موضوعات تهم شباب العالم، مما يخلق فرصة للتعبير عن وجهات نظرهم وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات خلال جلسات المنتدى.

الإعلام الآسيوي

أورد موقع "outlook India" الهندي خبراً حول توقيع تشيوي دونج يوي، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، خطاب نوايا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري حول تعزيز التعاون لتمكين النساء والشباب، حيث شدد شكري على أن مصر تدرك الصلة بين الأمن الغذائي وسبل العيش الكريم، مؤكدًا أهمية زيادة التعاون مع الأمم المتحدة.

وقال الموقع إن الاجتماع ركز أيضًا على الدور المركزي لمنظمة الأغذية والزراعة في مساعدة البلدان الأفريقية على تنفيذ جدول أعمال أفريقيا 2063، لا سيما في جانب الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للقطاع الزراعي.

وأورد موقع "إذاعة الصين الدولية" تصريحات أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التي قال فيها إن الشائعات عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ أصبحت تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن الدوليين، وأصبحت الدول حذرة من حرب المعلومات والحرب الإلكترونية.