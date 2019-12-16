وزيرة الصحة تختتم زيارتها للأقصر

(أ ش أ):

اختتمت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، زيارتها للأقصر، والتي تفقدت خلالها عددا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة والمنشآت الصحية، برفقة المحافظ مصطفى ألهم؛ لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وشملت جولة الوزيرة، تفقد التجهيزات الجارية لتطوير ورفع كفاءة وحدة طب أسرة الحبيل بمركز البياضية، والتشغيل التجريبي لمستشفى إسنا، وحرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، من بينها قسم الطوارئ والاستقبال والرعايات المركزة، داخل المستشفى الذي يخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤه وفقاً للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، ويتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوي على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، وتشمل كافة التخصصات الطبية.

كما تفقدت الوزيرة، أعمال التجهيزات للمعهد الفني الصحي في إسنا، والتجهيزات الجارية لتطوير ورفع كفاءة وحدة طب أسرة البعيرات في مركز القرنة، وأعمال التطوير الجارية في مستشفى الأقصر الدولي، وأقسام المستشفى المختلفة.

وعقدت الوزيرة اجتماعاً بقيادات الوزارة والفرق الطبية في المستشفى لوضع خطة توزيع الخدمات الطبية بعد أعمال رفع الكفاءة، حيث من المنتظر أن يصبح المستشفى مجهزا بأحدث الأجهزة الطبية، كما سيتم التعاقد مع أفضل الاستشاريين لإجراء الجراحات الدقيقة، حرصاً على تقديم كافة الخدمات الطبية للمريض تزامناً مع تطبيق منظومة التأمين الصحي.

كما تفقدت الدكتورة هالة زايد، أعمال التطوير بمستشفى الأقصر العام، وأقسام المستشفى المختلفة، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى القديم، مشيرةً إلى أن أعمال الميكنة لكافة المنشآت الطبية بالمحافظة تسير على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها.

يذكر أن الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.