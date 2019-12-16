وفد "نقل النواب" يتفقد ميناء الحمراوين بالبحر الأحمر لبحث الاستفادة منه

القاهرة- (أ ش أ):

تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، الاثنين، ميناء الحمراوين البحري المتخصص في تصدير الفوسفات للخارج، حيث استمع النواب، بحضور محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، إلى تفاصيل طبيعة عمل الميناء وماهو المطلوب لرفع كفاءته.

جاء ذلك خلال زيارة تقوم بها اللجنة للمحافظة والتي بدأت أمس الأحد، للتعرف على عدد من مشروعات النقل.

وأوصى الوفد بتعظيم الاستفادة من الميناء، وإجراء عمليات تطوير، لاسيما وأنه يمثل أهمية كبيرة لمصر، مطالبا بضرورة زيادة القيمة المضافة للفوسفات بدلا من التصدير الخام، وإقامة مشروعات للتصنيع المحلي.

من جانبه أوضح مدير الميناء المهندس محمد علي، أنه تم تصدير حوالي 355 ألف طن فوسفات في الأشهر الـ6 الماضية، لافتا إلى أن عدد العمال داخل الميناء 198 عاملاً.

وأشار إلى أن طول رصيف الميناء 68 مترًا، وبعمق 9 أمتار، كاشفا أن شركة النيل العامة للطرق والكباري، بدأت أعمال لتعميق الغاطس ليصل إلى 11 مترا.

شارك في الجولة التفقدية رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، جمال آدم، وسامح السايح من نواب اللجنة، والنائب برديس عمران، والنائب أحمد أبو خليل، عضو البرلمان عن محافظة البحر الأحمر.