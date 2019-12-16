الصحة: تحويل مبنى العيادات الخارجية القديم بمستشفى الأقصر لثلاثة مبانٍ

القاهرة- (أ ش أ):

وجهت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بتحويل مبنى العيادات الخارجية القديم بمستشفى الأقصر الدولي لثلاثة مبانٍ، الأول سيصبح مركز طب أسرة، والثاني سيكون عيادتين شاملتين، والثالث سيصبح مركزا للرمد؛ لتقديم أفضل خدمة طبية لأهالي الأقصر.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة ومحافظ الأقصر مصطفى محمد ألهم ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور محمد العماري، اليوم /الاثنين/، لأعمال التطوير الجارية بمستشفى الأقصر الدولي، وذلك في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان لوزارة، أن وزيرة الصحة أشارت إلى أن أعمال رفع كفاءة المستشفى ستتم على مراحل متتالية وفقاً لجدول زمني محدد وبأقل تكلفة مالية وبأعلي كفاءة تشغيلية، منوهة بأن المستشفى صرح طبي عريق، ويقدم كافة الخدمات الطبية للمواطنين.

وأشار الدكتور مجاهد إلى أن وزيرة الصحة عقدت اجتماعا مع قيادات الوزارة والفرق الطبية بالمستشفى لوضع خطة توزيع الخدمات الطبية بالمستشفى بعد أعمال رفع الكفاءة، حيث من المنتظر أن يصبح المستشفى مجهزًا بأحدث الأجهزة الطبية، كما سيتم التعاقد مع أفضل الاستشاريين لإجراء الجراحات الدقيقة، حرصا على تقديم كافة الخدمات الطبية المتقدمة بالمستشفى للمريض، وتزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

يُذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق المنظومة، إضافة إلى محافظة بورسعيد التي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.