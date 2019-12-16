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وزيرة الثقافة تفتتح معرض كنوز متاحفنا الفنية.. الاثنين المقبل

06:09 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
وزيرة الثقافة تفتتح معرض كنوز متاحفنا الفنية.. الاثنين المقبل

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

القاهرة- (أ ش أ):

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الإثنين المقبل، معرض كنوز متاحفنا الفنية 4 "ذاكرة الشرق " بمجمع الفنون ( قصر عائشة فهمى ) بالزمالك، وذلك بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

وقال الفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون ومعد المعرض، في تصريح اليوم الإثنين، إن العرض الفني " ذاكرة الشرق " هو إستمرار لمجموعة من العروض الفنية التي يتبناها مجمع الفنون " قصر عائشة فهمى " منذ إعادة إفتتاحه وهى " سلسلة معارض كنوز متاحفنا " حيث يقدم مجموعة نادرة من أهم روائع المستشرقين والتي تلقى الضوء على فترة تاريخية هامة تركت شواهدها في أعمال مجموعة كبيرة من الفنانين العالميين أمثال ( لوحة فاطيما لـ دومينيك أنجر، لوحة الأمومة لـ بيبى مارتان ، لوحة النيل لـ أوجين فرومنتان، لوحة لعبة الظل لـ تيودور فرير، لوحة حفل زفاف شعبى لـ نارسيس برشيير، ولوحة رئيس قبيلة عربى لـ أوجين ديلاكروا) وغيرهم كثيرون.

وأضاف اللبان أن هذا العرض فرصة حقيقية أمام جيل لم يسعفه الحظ لرؤية هذه الأعمال التي عكست حقيقة هامة هي ولع الغرب وإهتمامه بالمجتمعات الشرقية منذ القدم.

كما يتضمن كتالوج المعرض دراسة تحليلية مهمة للدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق وأستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون بعنوان " صورة الشرق في المتخيل الغربي " والتي يستعرض فيها تلك النزعة الاستشراقية بكل ما صاحبها وأعقبها من جدال وما خلفته وراءها من تراث فني.

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إيناس عبد الدايم معرض كنوز متاحفنا الفنية مجمع الفنون

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