الصحة: حريصون على استمرار تقديم الخدمة تزامنًا مع رفع كفاءة المنشآت الطبية

كتب- أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الوزارة حريصة على استمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بكافة المنشآت الطبية بالتوازي مع رفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة ومصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لأعمال التطوير بمستشفى الأقصر العام، في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان للوزارة، أن وزيرة الصحة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى القديم للمستشفى، منوهة بأن أعمال الميكنة لكافة المنشآت الطبية بالمحافظة تسير على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها.

وأضاف أن وزيرة الصحة شددت على ضرورة الاهتمام برفع الكفاءة الإكلينيكية للفريق الطبي من خلال التدريب المستمر، بما يعود على مصلحة المريض وتقديم أفضل خدمة طبية ذات جودة عالية يرضى عنها المواطن، مشيرةً إلى أنه جاري اعتماد عدد كبير من المستشفيات ضمن برنامج الزمالة المصرية.

واستجابت وزيرة الصحة، خلال جولتها بالمستشفى العام، لمريضة ووجهت على الفور بعلاجها على نفقة الدولة، ولوكيل وزارة الصحة بالأقصر بمتابعة حالتها الصحية وتوفير كافة الرعاية لها.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد، والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.