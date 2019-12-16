"الزراعة" تحتفل بتدريب 46 مبعوثًا من 23 دولة

كتب - أحمد مسعد:

احتفل المركز الدولي للزراعة، بختام أعمال المقررات التدريبية في إدارة الأراضى والمياه وإنتاج وصحة الحيوان وتنمية المزارع السمكية، التي تم تنفيذها في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي مع إدارة العلاقات الثقافية والتعاون الفني بوزارة الخارجية المصرية خلال الفترة من 1/10– 15/12/، تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيابة عنه شهد الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية الاحتفال.

الدورة اشترك فيها (46) مبعوث يمثلون (23) دولة من قارات أفريقيا وآسيا وبعض دول أوروبا الشرقية وهي: الصومال - الأردن - تنزانيا - كونغو الديموقراطية - سنغال اسواتينى- بوتان- تشاد- مدغشقر –سريلانكا ، السودان - بنجلاديش - زيمبابوي - ماينمار- سيشل - أنجولا- باكستان- عمان –موريشيس، أوكرانيا- بوركينا فاسو- غينيا - منغوليا.

وقال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إن برنامج إدارة الأراضي والمياه، تضمن عدة محاضرات ولقاءات تناولت إدارة الأراضى وإدارة المياه، ففي مجال الأراضى كان الهدف التعرف على خواص التربة وتصنيفها وبرامج استصلاح الأراضي الجديدة وكيفية استزراعها وكذلك كيفية التعامل مع مشاكل التربة المختلفة كالملوحة ومشاكل الصرف وذلك من خلال عدة محاضرات وجلسات نقاشية وورش العمل.

وفي مجال المياه كان الهدف الأساسي التعرف على الموارد المائية المتاحة وكيفية ادارتها للاستخدام الأمثل والتعرف على طرق الري الحديثة وتقنيات توفير المياه وتقليل الفاقد وكذلك كيفية معالجة مياه الصرف واستخدامها في الري وذلك لتعظيم الفائدة من استخدام الموارد المائية المتاحة والدور الذي تلعبه التقنيات المتطورة (كالاستشعار عن بعد) في توفير البيانات والإحصاءات اللازمة لوضع خطط التنمية المستدامة.

وتضمن الجانب التطبيقي زيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات منها محافظة كفر الشيخ لاستعراض أنشطة (محطة البحوث الزراعية) للتعرف على نوعية التربة وتحليلها، ومحافظة الغربية لزيارة مركز تدريب الصرف الزراعي، ومحافظة الإسكندرية لزيارة مشروع شباب الخريجين ومقابلة بعض المنتفعين من هذا المشروع وبعض المزارع الخاصة كنموذج لمزرعة متكاملة في الأراضي الرملية المستصلحة، ومحافظة مرسى مطروح وهي من الزيارات ذات طبيعة خاصة للتعرف على كيفية التعامل مع حصاد الأمطار وحفر الآبار لاستخدام المياه الجوفية في الصحراء مع مجتمعات البدوية، ومحافظة دمياط لزيارة محطة بحوث السرو الزراعية والمناطق المحيطة بالمحطة وخاصة الأراضي الملحية، ومحافظة الفيوم زيارة الشركة المصرية للاملاح والمعادن وكيفية الاستفادة من بحيرة قارون لاستخراج الاملاح.

وأضاف موسى أن برنامج إنتاج وصحة الحيوان تضمن مجموعة من المحاضرات والجلسات النقاشية تم من خلالها تناول مجالي: الإنتاج والصحة.