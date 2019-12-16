تنسيقية الأحزاب: سعادة الضيوف بمنتدي الشباب تكشف أننا قلب العالم

كتب - أحمد علي:

أشاد حمادة بكر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، بجلسات منتدى الشباب على مدار اليومين الماضيين، مؤكدًا أنها تتضمن مادة جيدة وقضايا تفرض نفسها وتعد واقع ملموس على الساحة الدولية خاصة فيما يتعلق بالإرهاب وخطورته وضرورة التعاون الدولي لمواجهته.

وأشار "بكر"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب شاركوا أيضًا في جميع جلسات المنتدى كما مثلوا التنسيقية كمتحدثين في عدد من الجلسات.

وأوضح "بكر"، أن مصر ستظل محفوظة بترابط أبنائها الذين لن يستطيع أحد تفريقهم لأنهم يعلمون معنى الوطن ومعنى التفاني وتقديم أرواحهم من أجله وهذا الاتحاد الذي يعد في سلوكيات الشعب المصري وتوارثه على مر العصور؛ لأن المصريين يعشقون السلام ويتقبلون الآخر وينبذون العنف ويرفضون التطرف ويحاربون كل ما هو متطرف.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أننا عانينا من الإرهاب وجنودنا البواسل سواء من الشرطة أو الجيش مازالوا يقدمون أرواحهم من أجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه، مطالبًا العالم بمد الأيدي لتحقيق السلام للشعوب ونبذ العنف والتطرف والتطبيق مبدأ السلم والأمن الدوليين بما يعزز حق الشعوب في أن تعيش وتنعم في الأمن والسلام.

وتابع :"أن إحدى جلسات المنتدى كانت عن الذكاء الاصطناعي، وشاهدنا الروبوت صوفيا تشرح طريقة عملها وأنها تعمل ما يرفض الإنسان فعله، وأن مهامها تكمن في المدن الذكية في مجال الزراعة والطاقة والتعليم وهو ما يلزمنا بسرعة التحرك فى مواكبة التقدم التكنولوجي".

وأشاد بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء حضوره الجلسة بافتتاح جامعات تكنولوجيه تتواكب مع النهضة العلمية والبحثية الحديثة مطلع العام القادم وهو ما يؤكد تواكب مصر مع العلم والتقدم.

وأعرب "بكر"، عن سعادته بالمنتدى والتنظيم الجيد وحضور الشباب من كل دول العالم يؤكد أن مصر قلب العالم وأنها الأم للجميع وأنها ملتقى الحضارات.

ووجه، رسالة للشعب المصري، :"لا تفوتوا الفرصة من الاستفادة من فكر وعمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهذا الرجل يضع مصر على طريق التقدم ليس بالكلام أو الوعود الزائفة بل ما نشهده من عزيمة وإصرار على أحداث نهضة في كل المجالات الزراعية والأمنية والبحثية والاقتصادية وغيرها يجعلنا نصر على أن نقف بجانبه وان ندعمه لوضع مصر كقبله للعالم وأرض خصبة للاستثمار والسلام والأمن والأمان".