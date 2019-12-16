بعد استقبال والدة زين.. قرينة الرئيس: قدَّمت كل الحب والدعم لصغيرها

كتب - محمود مصطفى:

استقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عصر الاثنين، والدة الطفل "زين يوسف" قاهر مرض السرطان، الذي شارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، السبت الماضي.

وقالت قرينة الرئيس في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الاثنين، "كلمات زين خلال حفل الافتتاح كانت ملهمة لنا جميعا، فقد أبهرنا بقدرته على إعطائنا الأمل والقوة في أصعب اللحظات".

وتابعت قرينة الرئيس "بالتأكيد وراء هذه القوة والطاقة أم قدمت كل الحب والدعم لصغيرها خلال رحلته الصعبة في قهر المرض، ليكون رمزًا وقدوة لملايين الأطفال حول العالم ممن يعيشون تجربة المرض الأليمة، ولذلك أحببت أن أحيي تلك الأم العظيمة، وأعبر لها بشكل مباشر عن تقديري كأم لما عانته خلال السنوات الماضية عبر تلك المرحلة الصعبة".

واستعرض الطفل "زين يوسف"، رحلته مع مواجهة مرض السرطان، خلال افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، مساء السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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