غدا​.. الطرق الصوفية تبدأ الاحتفال بمولد الإمام الحسين

كتب- محمود مصطفى:

تبدأ الطرق الصوفية، غدا الثلاثاء، الاحتفال بميلاد الإمام بن الحسين بن علي رضي الله عنه، بالمنطقة المحيطة بالمسجد بشارع الأزهر، ولمدة أسبوع.

وقال الدكتور عبدالله الناصر حلمي، الأمين العام لاتحاد القوى الصوفية، إن الطرق الصوفية أنهت الاستعداد لمولد سيد شباب أهل الجنة، الذي ييدأ غدا الثلاثاء، ويستمر لمدة أسبوع.

وأضاف عبدالله الناصر حلمي، في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن بعض القوى بدأت نصب الخيام بمنطقة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، وبجوار المشهد الحسيني، استعدادا لبدء مراسم الاحتفال غدا.

وِأشار الأمين العام لاتحاد القوى الصوفية، إلى أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن، على ما إذا كان هناك تنظيم للفعاليات أم لا، لافتا إلى أنه حال وجود فعاليات سيتم الإعلان عنها، وتنفيذها على مدار الأٍسبوع.

ومن المقرر أن تختتم الطرق الصوفية، فعاليات مولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، يوم الثلاثاء الـ24 من ديسمبر الجاري.