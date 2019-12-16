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السيسي يستقبل الفريق محمد زكي وزير الدفاع

04:45 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
السيسي يستقبل الفريق محمد زكي وزير الدفاع

الرئيس السيسي والفريق محمد زكي

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عصر الاثنين، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات جلسة "نموذج محاكاة "الاتحاد من أجل المتوسط"، التي عقدت صباح الاثنين، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاثنين فى جلسة "الذكاء الاصطناعي" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم.

السيسي محمد زكي القوات المسلحة جلسة الاتحاد من أجل المتوسط

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