السيسي: التحول الرقمي ساعدنا على حذف 2 مليون بطاقة تموين بسهولة

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الدولة وطريقة عملها موضحًا أنه يقضي على الفساد بشكل واضح لأنه يعتمد على تحييد العنصر البشري.

وأضاف السيسي، خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم"، اليوم الاثنين، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة: "إحنا في مصر بنحاول نعمل إصلاح إداري وأدركنا لفكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي، والحكومة ستنتقل من العاصمة الحالية إلى العاصمة الجديدة منتصف العام القادم".

وتابع الرئيس السيسي: "الفساد لا يتعلق بالاستيلاء على الأموال فقط، وربما يكون الفساد في الإجراءات، والميكنة التي نعمل عليها منذ 3 سنوات ونصف مكنتنا من القضاء على الفساد، حيث أتاحت لنا إزالة 2 مليون بطاقة تموينية بسهولة".

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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