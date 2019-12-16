أكشاك حلوى وزينة.. منتدى شباب العالم يحتفل بالكريسماس

قرينة الرئيس تتبادل الأفكار حول مبادرة "مودة" مع المشاركين في منتدى

كتب- محمد سامي:

انتشرت مجموعة من أكشاك الحلوى المجانية والساحات المُزينة استعدادًا للكريسماس، بمقر عقد منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة.

وتقدم أكشاك الحلوى أنواع مختلفة من الحلوى للمشاركين في المنتدى بشكل مجاني كامل، إلى جانب تزيين الساحات الخارجية للمنتدى بزينة الكريسماس تزامنًا مع قرب الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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