السيسي: خطة ضخمة جدًا للتعامل مع البحيرات المُطلة على المتوسط

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة في عدة ملفات منها التحول الرقمي: "إحنا هنا في مصر بنبذل جهد كبير جدًا في ملف التحول الرقمي ودعم التشغيل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف السيسي، خلال جلسة "نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العال 2019 في نسخته الثالثة: "في البيئة نقوم بخطة ضخمة جدًا للتعامل مع البحيرات المصرية التي تطل على المتوسط بنتكلم في 5 بحيرات كنت أتمنى من باب الطرح كنا عرضنا على شباب العالم الموجود معنا جهد مصري خالص للتعامل مع 250 ألف فدان بنغير كل الحدث فيها من إهمال ونعيدها إلى حالة بيئية قد تكون هي الأفضل خلال 50 أو 60 سنة مضت".

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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