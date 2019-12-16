بالصور.. اللاعب البرازيلي داني ألفيس وزوجته في زيارة للأهرامات

قرينة الرئيس تتبادل الأفكار حول مبادرة "مودة" مع المشاركين في منتدى

كتب- محمد عاطف:

استقبلت منطقة آثار الهرم، اليوم الاثنين، لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم.

وقال محيي الدين، إن الزيارة بدأت بجولة داخل الهرم الأكبر، ثم متحف مركب خوفو، ومنطقة تمثال أبو الهول، وقد أبدى ألفيس انبهاره بعظمة الحضارة المصرية القديمة وتسائل عن كيفية بناء هرم خوفو وأوزان الاحجار الخاصه به، كما أبدى اعجابه بضخامة تمثال أبوالهول.

وأشار محي الدين إلى أنه خلال الجولة حرص لاعب الكرة الشهير وزوجته على التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما لتسجيل زيارتهما.​