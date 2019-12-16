مسئول بشركة تعليم أون لاين: فخور بتفقد الرئيس لجناحنا بمنتدى الشباب

كتب- محمد سامي:

قال علي جمال، مسئول بإحدى الشركات المتخصصة في التعليم أون لاين، إنه فخور وسعيد بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجناح الخاص بهم.

وأضاف علي، لمصراوي، أن الرئيس تفقد المشروع واستمع إلى المقترحات الخاصة بالشركة وكيفية تقديم المحاضرات عن بعد لجميع الفئات العمرية والمراحل الدراسية، موضحًا أن ما يفعله الرئيس يساعد الشباب على كثير من الجهد والعمل.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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