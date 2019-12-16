برلمانى: نتائج مؤتمرات الشباب لاتقل أهمية عن المشروعات القومية

كتب - أحمد علي:

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن نجاح فكرة تنظيم المنتديات والمؤتمرات الدولية والمحلية على أرض مصر، هو إنجاز حقيقي يضاف لإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي "صاحب فكرة تنظيمها".

,وأشار إلى أن عام 2019، شهد تنظيم عدد من المؤتمرات والمنتديات، منها المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، ومنتدى أسوان للسلام والتنمية الأفريقية في نسخته الأولى، ومنتدى أفريقيا 2019، ومؤخرًا منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، وكل منها له أهداف نجح في تحقيقها.

وأكد "بسيوني"، في تصريح صحفي اليوم، على اهتمام الرئيس بتلك المؤتمرات لايمانه الشديد بقيمة الكلمة والفكر، ومدى تاثيرها وقدرتها على التغيير للأفضل، مشيرًا إلى أن مؤتمر الشباب الوطني، يختلف عما كان يتم تنظيمه في عهود سابقة، نظرًا لمشاركة مختلف فئات الشباب به ومناقشته قضايا المجتمع وطرح حلول لها مثل مشكلة الشائعات وتأثيرها في هدم المجتمع والتي تم آثارتها في المؤتمر الأخير، بالإضافة إلى تضمنه جلسة "اسأل الرئيس"، والتي يقوم الرئيس بالرد على تساؤلات الشباب التي تلقاها عبر الموقع الإليكتروني، من مختلف شباب مصر، وهو نهج جديد يحسب للرئيس السيسي.

وتابع، :"تنظيم منتدى أسوان للسلام والتنمية الأفريقية، وكذلك منتدى أفريقيا 2019، يكشف عن فكر الرئيس وعزيمته نحو التنمية داخل مصر وأفريقيا باعتباره رئيسًا للاتحاد الأفريقي، حيث تم مناقشة سبل وآليات التنمية الأفريقية، وتأكيد الرئيس على ضرورة ربط أكثر من 50 دولة أفريقية بالطرق وشبكة سكة الحديد، وشبكة الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات وكذلك دعوة الرئيس للشركات العملاقة والبنوك العالمية الكبرى، لاستهداف التطوير في أفريقيا لتغيير الواقع بها.

وأوضح "بسيوني"، أن تلك المنتديات، تفعيل لاستراتيجية الدولة في عهد الرئيس السيسي نحو التنمية بالقارة السمراء وإحلال السلام بها، وهو ما يعد رسالة للعالم، باستعادة مصر دورها بافريقيا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن نجاح فكرة منتدى شباب العالم، في العامين الماضيين، كان سببًا في زيادة إقبال ومشاركة شباب العالم في نسخته الثالثة، حيث بلغت نسبة المشاركة نحو 300 ألف شاب، من 196 دولة، وذلك لانه يعد منصة تفاعلية للتواصل المباشر بين القيادات والشباب، حيث يشارك فيه قيادات من مختلف الدول ومختلف القيادات والوزراء بمصر.

وأشار إلى أن الموضوعات التي يناقشها المنتدى، تدور حول الشباب والإبداع والتنمية، بالإضافة إلى القضايا الجديدة والملحة على الأجندة الدولية كالأمن الغذائي وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي، وهى ملفات هامة.

وتطرق إلى أن تلك المنتديات والمؤتمرات، لها نتائج هامة بخلاف التنمية وتوعية الشباب وتشجيعهم على الابداع، وهي تشجيع السياحة في مصر والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان، رغم ما تواجهه من إرهاب خسيس، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل تلك الفاعليات باستمرار هي رسالة للعالم أجمع بأن مصر آمنة، كما أن شباب العالم المشاركون في المنتدى سيكونوا سفراء لمصر بالخارج، ما يعيد لمصر ثقلها الدولي ومكانتها السياحية.

وتابع، :"من نتائج تلك المنتديات، هو لقاء الشباب مع الرئيس، والتقاء الشباب مع مختلف المسئولين والحديث معهم مباشرة، وتبادل الآراء والخبرات، الأمر الذي يشجع الشباب ويزيد من ثقتهم في انفسهم ويساعد في انطلاقهم وزيادة طموحاتهم"، مشيرًا إلى أنه يرى تلك النتائج لاتقل أهمية عن المشروعات القومية التي يقوم بتنفيذها الرئيس.

ورأى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن من بين نتائج تلك المنتديات، مشاركة الشباب في مشكلات أفريقيا، والتقريب بين الشباب من مختلف الدول، ومساعدتهم للتعارف على بعضهم البعض وفتح قنوات إتصال بينهم الشباب في العالم وفِي أفريقيا بصفة خاصة، وكذلك الوقوف على أهم مشاكلهم في العالم ولاسيما فِي أفريقيا، إلى جانب تبادل الاّراء والأفكار والوقوف على ما انتهت إليه الدول بالنسبة لمشكلات الشباب في العالم وخاصة في أفريقيا.