السيسي عن التقدم التكنولوجي: "يا ترى هنفضل نضيع وقتنا في التناحر!"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لابد لمصر والدول المشابهة لها الانتباه إلى التقدم التكنولوجي العالمي الذي يحدث في دول محيطة بدلًا من التناحر واستنزاف الوقت والمقدرات.

وأضاف السيسي، خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2019: "هل لدينا وقت في بلدنا ودول مشابهة لينا، هل عندنا وقت وموارد لاستيعاب اللي بنتكلم فيه ده والعمل للحصول على المزيد ولا هنضيع مزيد من الفرص في التناحر وعدم الاستقرار والأمن بقوله لينا كلنا للدول اللي زي حالاتنا".

وتابع الرئيس: "لما نتأخر ممكن يبقى فيه عوائق تؤدي لأننا نفقد الفرصة في المجال ده، بطرح السؤال ده كمسئول بيحب بلده وخايف على شعبه، معندناش وقت نضيعه في تناحر وضياع مزيد من الفرص، العالم يقفز للأمام وإحنا لو مكناش حتى هنتحرك بشكل نلحق بالركب ده هيزداد تخلفنا بشكل لا يمكن تعويضه مهما عملنا".

ووجه الرئيس رسالة قائلًا: "بقول للإعلاميين والمفكرين والمثقفين والناشطين شوفوا الدنيا بتعمل إيه وبتتحرك إزاي وإحنا في بلادنا ممكن نضيع وقتنا في إيه وجهدنا ومواردنا وبلادنا في إيه".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2019.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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