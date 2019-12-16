بحضور السيسي.. منتدى شباب العالم يعرض فيلمًا عن الذكاء الاصطناعي

كتب- محمد نصار ومحمد خميس:

عرض منتدى شباب العالم 2019 فيلمًا قصيرًا عن الذكاء الاصطناعي ومدى التقدم المحرز فيه ومستقبل هذا المجال وتأثيراته على البشر.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2019.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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