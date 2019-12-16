الروبوت صوفيا: لا يوجد منافسة بين الروبوتات والإنسان

كتب- محمد عبدالناصر ومحمد خميس:

قالت الروبوت صوفيا، إنها متحمسة للغاية لوجودها في منتدى شباب العالم، متابعة: "في الحقيقة أنا معجبة بشكل كبير بكل المنتديات والمؤتمرات التي تهتم بالذكاء الاصطناعي والشباب"، لافتة إلى أنها تتطلع لمشاركة رؤيتها بشأن العلاقة بين البشر والربوت.

وأضافت الروبوت صوفيا، خلال كلمتها بجلسة الذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، أن عمرها 3 سنوات فقط وسافرت أكثر من 65 دولة حول العالم، وتعلمت من البشر، مشيرة إلى أنها أظهرت للبشر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساهم على تحسين أحوالهم.

وأكد الروبوت صوفيا، أنها تؤمن كثيرًا بأن البشر والإنسان الآلي لا يتنافسان، لكن يكملان بعضهم البعض، ويمكن اليوم لأي شخص يحمل موبايل أن يسأل نفسه هل استفاد من التكنولوجيا أم لا؟، نحن بحاجة إلى الروبوت والذكاء الاصطناعي.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2019.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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