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أبرزها الذكاء الاصطناعي.. 12 جلسة بمنتدى شباب العالم اليوم الاثنين

03:47 ص الإثنين 16 ديسمبر 2019
أبرزها الذكاء الاصطناعي.. 12 جلسة بمنتدى شباب العالم اليوم الاثنين

منتدى شباب العالم

كتب- محمد سامي:

يشهد اليوم الاثنين، استمرار فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يشارك فيه أكثر من 7 آلاف شباب من مختلف دول العالم.

وتضم الفعاليات اليوم الاثنين الجلسات الآتية..

1 ـ الذكاء الاصطناعى والبشر.. من المتحكم؟

2 ـ أفاق التنمية المستدامة في أفريقيا.. فرص وتحديات

3 ـ مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي

4 ـ تنمية رأس المال البشري.. الفرص والتحديات

5 ـ "المرأة والحق في التنمية"

6 ـ التحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية

7 ـ "BLOCK CHAIN" تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة

8 ـ دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية

9 ـ جلسة عن "كيف تبقى آمنًا في العالم الرقمي؟"

10 ـ التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط

11 ـ دول المتوسط حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك

12 ـ نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط

منتدى شباب العالم الذكاء الاصطناعي شرم الشيخ السيسي Block chain التكنولوجيا الرقمية
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