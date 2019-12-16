"غرفة السياحة" تطالب بفتح مـدة استيراد الأتوبيسات المستعملة

كتب– يوسف عفيفي:

أشاد نادر عياد رئيس لجنة النقل السياحي بغرفة شركات السياحة، بموافقة وزيرة السياحة، على السماح باستيراد الأتوبيسات المستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها سنة، بخلاف سنة الصنع، مؤكدًا أنه بداية لطريق طويل ومهم لتطوير أسطول النقل السياحي في مصر، بعد فترة من تجميده.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تفعيلًا لما ورد بالمادة رقم 7 بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 77 لسنة 2005، لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد.

وقال عياد، إن لجنة النقل بالغرفة، عقدت عدة اجتماعات مع وزارة السياحة التي طلبت ضمانات باستمرار تميز قطاع النقل السياحي والتأثير الإيجابي للقرار، مشيرًا إلى أن الأتوبيسات المستوردة ستخضع لفحص شامل من قبل خبراء وزارتي الداخلية والسياحة، وفي إداراتهما المختلفة قبل الترخيص بما يضمن جودة الأتوبيسات المستوردة.

وشدد على أن هناك مطالب من شركات النقل السياحي بفتح المدة لتصبح استيراد الأتوبيسات المستعملة التي مر على تصنيعها 4 سنوات وليس سنة واحدة، ولا يوجد مانع قانوني أو فني أمام تحقيق هذا المطلب.

من ناحيتها، شددت ريم فوزي نائب رئيس اللجنة، على أن القرار خطوة على الطريق الصحيح لتحديد أسطول النقل السياحي، مضيفة أنه لا مجال لأي تخوف، خصوصًا أن المستثمر السياحي الأحرص على استيراد أتوبيسات بحالة ممتازة أولًا حفاظًا على أمواله، وثانيًا حفاظًا على سمعته.

وأكدت نائب رئيس اللجنة، ترحيب القطاع السياحي بمراجعة وفحص الأتوبيسات في وزارتي الداخلية والسياحة للتأكد من جودتها ورفع كفاءة النقل السياحي بمصر.

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