محمود محي الدين يكشف موعد رحيله عن البنك الدولي

عبر الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي، عن سعادته بالمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بالإضافة إلى الإعداد المتميز لجدول أعمال المنتدى، وخاصة النواحي الموضوعية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر قناة "سي بي سي"، أن التحول الرقمي والتعامل مع التجارة الرقمية أصبح في تطور كبير خلال السنوات الماضية، مضيفًا: "سأترك البنك الدولي كنائب لرئيس البنك يوم 10 يناير بعد 10 سنوات، وسيكون هناك عمل آخر يتم الإعلان عنه قريبًا".

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