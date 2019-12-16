رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى سيد جلال

كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق عميد كلية الطب، القائم بعمل نائب الوجه القبلي، في زيارة مفاجئة لمستشفى سيد جلال الجامعي (باب الشعرية) للاطمئنان على الخدمات العلاجية، والوقوف على عمليات التطوير والأجهزة المتوفرة داخل المستشفى وعلى سكن الأطباء ومبنى رعاية القلب.

وأكد المحرصاوي، ضرورة بذل كافة الجهود لمساعدة المرضى والعمل الفوري على كتابة تقرير بكل مايلزم المستشفى، لبحث تنفيذه من خلال الامكانيات المتاحة بالجامعة أو من خلال التواصل المجتمعي.

وقال الدكتور عبدالعزيز يحيى مدير المستشفى، إن جميع العاملين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير خدمة طبية متميزة، وأن زيارات رئيس الجامعة ونوابه تمثل أهمية كبيرة لتشجيع العاملين في تهيئة المناخ الملائم للمترددين.