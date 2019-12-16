15 رسالة للسيسي في ثاني أيام منتدى شباب العالم 2019
كتب- محمد عبدالناصر:
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، ثاني أيام منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ.
ووجّه الرئيس خلال كلمته أثناء حضور جلسات المنتدى، عددًا من الرسائل، يرصدها (مصراوي):
1- الإهاب صناعة شيطانية، تستخدم أدواتها في الإنسان وتقدمه.
2- أي جريمة الساتر بتاعها هو الإرهاب وهو غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها.
3- تم استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف سياسية.
4- "لو سبنا دول الساحل والصحراء في أفريقيا وحدها، وبدل ما نتكلم على جماعة إرهابية يبقى دولة إرهاب زي سوريا والعراق تقام دولة إرهاب".
5- "اتكلمت في موضوع سوريا وليبيا والعراق من 6 سنوات، وقولت أوروبا ستتضرر كثيرًا من العناصر التي تعود بعد انتهاء مهمتها في سوريا".
6- الدول التي تدعم الإرهاب لابد أن يكون هناك موقف محدد وحاسم تجاهها.
7- الإرهاب في مصر بدأ منذ الخمسينيات، لكنه بدأ يؤثر بشكل كبير في السنوات الأخيرة،
8- "محدش كان يتصور إن العمل الإرهابي في مصر وراءه مطالب، لكن السياسيين وأجهزة المخابرات بتفهم الرسالة وتقدرها".
9- الإرهاب أصبح وسيلة تستخدم في ظل التطور الحادث والجيل الجديد من الحروب، لتحقيق أهداف سياسية لأنه أقل تكلفة.
10- "أي دولة بتاخد إجراء ضد دولة أخرى بيحكمها قانون دولي وشرعية دولية إلا الإرهاب محدش بيحاسبه".
11- "إحنا مصرين على حل مسائلنا كلها حتى مع من نختلف معهم بالحوار والتفاوض والصبر".
12- "بدل ما عمالين نضيع وقت مع سوريا بقالنا 5 سنين، لو استعادت سوريا استقرارها بسرعة ملايين السوريين سيعودون بشكل أو بآخر".
13- "أمننا القومي يُمس بشكل مباشر من الموقف في ليبيا".
14- الجيوش الوطنية هي المسئولة عن استقرار بلادها.
15- حديثنا عن الدولة الوطنية ليس انحيازًا لنظام.
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