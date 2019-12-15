رئيس "نقل النواب" لمسئولي البحر الأحمر: "إحنا مش جايين نتفسح"

كتب- أحمد علي:

استعرض هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 5 ملفات بشأن عدم تنفيذ ملاحظات اللجنة بشأن الموانئ البحرية، بشكل كامل، والاكتفاء بتنفيذ بعض الملاحظات جزئيًا.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ البحر الأحمر، ضمن الجولة التفقدية التي نفذتها اللجنة لتفقد عدد من مشروعات الطرق والموانئ في البحر الأحمر.

وانتقد عبدالواحد القصور في إدارة ميناء سفاجا، وعدم وجود معامل متكاملة، تعمل بشكل فعال ودقيق، داخل الميناء، ما يؤثر على حركة البضائع.

وأشار النائب لمحافظ البحر الأحمر، إلى غياب رؤية متكاملة لتطوير ميناء سفاجا والغردقة، والاكتفاء بمشروعات بدون خطة متكاملة، فضلًا عن تباطؤ تنفيذ أغلب المشروعات المتعلقة بتطوير الطرق وصيانتها، وتسائل عن الإجراءات الاحترازية التي ستواجه أي احتمالات للسيول على الطرق.

وفتح رئيس لجنة النقل والمواصلات، ملف إعادة تشغيل خطة السكة الحديد "قنا-سوهاج"، وهو ما ينعكس إيجابيًا على نقل البضائع والركاب، مشددًا في نهاية حديثه: "إحنا عاوزين ردود واضحة على كل الكلام، وهنستخدم كل أدواتنا الرقابية في مواجهة أي قصور، لإننا مش جايين نتفسح".​