أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

رئيس "نقل النواب" لمسئولي البحر الأحمر: "إحنا مش جايين نتفسح"

11:25 م الأحد 15 ديسمبر 2019
رئيس "نقل النواب" لمسئولي البحر الأحمر: "إحنا مش جايين نتفسح"

النائب هشام عبدالواحد

كتب- أحمد علي:

استعرض هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 5 ملفات بشأن عدم تنفيذ ملاحظات اللجنة بشأن الموانئ البحرية، بشكل كامل، والاكتفاء بتنفيذ بعض الملاحظات جزئيًا.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ البحر الأحمر، ضمن الجولة التفقدية التي نفذتها اللجنة لتفقد عدد من مشروعات الطرق والموانئ في البحر الأحمر.

وانتقد عبدالواحد القصور في إدارة ميناء سفاجا، وعدم وجود معامل متكاملة، تعمل بشكل فعال ودقيق، داخل الميناء، ما يؤثر على حركة البضائع.

وأشار النائب لمحافظ البحر الأحمر، إلى غياب رؤية متكاملة لتطوير ميناء سفاجا والغردقة، والاكتفاء بمشروعات بدون خطة متكاملة، فضلًا عن تباطؤ تنفيذ أغلب المشروعات المتعلقة بتطوير الطرق وصيانتها، وتسائل عن الإجراءات الاحترازية التي ستواجه أي احتمالات للسيول على الطرق.

وفتح رئيس لجنة النقل والمواصلات، ملف إعادة تشغيل خطة السكة الحديد "قنا-سوهاج"، وهو ما ينعكس إيجابيًا على نقل البضائع والركاب، مشددًا في نهاية حديثه: "إحنا عاوزين ردود واضحة على كل الكلام، وهنستخدم كل أدواتنا الرقابية في مواجهة أي قصور، لإننا مش جايين نتفسح".​

هشام عبدالواحد مجلس النواب البحر الأحمر

الخبر التالى:

"عندما تتصارع الأفيال".. ماذا يقصد الرئيس السيسي​ بهذا المثل؟
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:صاروخية السولية تعبر الحدود وتقود الأهلي لاستعادة صدارة الدوري (اضغط هنا)