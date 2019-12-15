غرفة السياحة تكشف أسباب الإقبال على بوابة العمرة

كتب– يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، أسباب إقبال المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، على دخول البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة، موضحة أنه جاء "للتأكد من وجود اسم الشركة التي يرغبون في السفر معها مسجلًا على البوابة".

وأوضحت الغرفة، في بيان، أن من ضمن الأسباب أيضًا هو "التأكد من وجود البرنامج الذي تعاقد عليه المواطن مع الشركة بالسعر وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، واسم المشرف المرافق للرحلة، والحصول على الباركود الذي يعد شرطًا أسياسيًا للسفر عبر المطارات والمنافذ المصرية".

من ناحيته، قال أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم بوابة العمرة، إن الغرفة تسعى لتكثيف حملات التوعية التي أطلقتها مؤخرًا، وتحمل شعار "عمرتك من هنا" لتعريف المواطنين بآليات عمل البوابة الجديدة، والتي أنشئت من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، موضحًا أن إقبال المواطنين بتسجيل بياناتهم لمتابعة برامجهم على البوابة، يعكس المردود الإيجابي الذي حققته الحملة.

وأكد إبراهيم، أن هناك متابعة مستمرة مع شركات السياحة للتدخل الفوري لحل أي مشكلة تواجههم أو تواجه المعتمرين، مشيرًا إلى أن العمل في البوابة يسير بخطى ثابتة دون أي مشكلات.

وأشار إلى إصدار أكثر من 60 ألف باركود للمعتمرين منذ انطلاق البوابة، مشيدًا بدور إدارات الجوازات بمختلف المطارات والمنافذ المصرية لتعاملها بكل سهولة ويسر مع جوازات المعتمرين، وإنهاء إجراءات سفرهم بوجود الباركود الخاص بكل معتمر، والذي يعد شرطًا أساسيًا للسفر، طبقًا لقرار رئيس الوزراء المنشئ لبوابة العمرة، موضحًا أن رحلات المعتمرين تنطلق باستخدام "الباركود" من مختلف المطارات والمنافذ المصرية وليس مطار القاهرة فقط.