السيسي يؤكد أهمية "المدارس اليابانية" لبناء الإنسان المصري

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مشروع المدارس اليابانية بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، في ضوء تركيز نظام التعليم الياباني على التكوين السليم لكافة جوانب الشخصية، والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب، بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية، كما أكد للخبراء اليابانيين أن أمامهم مهمة غاية في الأهمية في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم الأحد مجموعة الخبراء اليابانيين المزمع إشرافهم على منظومة المدارس اليابانية بمصر.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الخبراء اليابانيين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدين أن قدومهم إلى مصر للمشاركة في مشروع تطوير نظام التعليم المصري من خلال تجربة المدارس اليابانية، جاء بالنظر إلى الإرث الحضاري والتاريخي العريق الذي تتمتع به مصر، إلى جانب ما لمسوه من جدية وتطلع لدى الدولة المصرية على تنفيذ هذا التطوير وفقاً لأعلى المعايير، موضحين أن هذه تعد السابقة الأولى في تاريخ اليابان أن يتم إيفاد هذا العدد من الخبراء الأكاديمين للعمل في أية دولة أجنبية على الإطلاق، وهو ما يؤكد مكانة مصر وتفردها.

وأشاد الرئيس بتحمس الخبراء اليابانيين للمشاركة في هذا المشروع القومي الضخم، لا سيما في ضوء ما يتمتعوا به من مؤهلات وخبرات رفيعة المستوى في مجال التعليم الأساسي، ومن ثم قدرتهم على المساهمة بشكلٍ إيجابي في إرساء قواعد ونشر ثقافة الدقة والتفاني في العمل في الأجيال الناشئة ليكونوا بمثابة قاطرة الدولة والمجتمع، وبما يساهم في استراتيجية بناء الإنسان المصري من المهد.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد التباحث حول خطة عمل الخبراء اليابانيين في مصر والجدول الزمني المقترح في هذا الصدد، خاصةً ما يتعلق بوضع وتنفيذ خطة واضحة لترسيخ نظام التعليم الياباني بما في ذلك عملية تدريب المعلمين وتطوير المناهج التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.