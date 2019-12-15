يشارك بمنتدى شباب العالم.. "دورك" تطبيق إلكتروني يقضي على الطوابير

كتب- مصطفى علي:

قال أحمد الطحان مسؤول التسويق بتطبيق "دورك"، وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم 2019، إن فكرة التطبيق تقضي على مشكلة الطوابير في مصر، مضيفًا أنهم وضعوا حلولًا لمشكلة الزحام في المستشفيات أو البنوك وغيرها.

وأضاف الطحان لـ"مصراوي"، أن المستخدم يستطيع أن يحجز دوره من خلال التطبيق، الذي يحدد له دوره بالتحديد والوقت المتبقي له، بالتنسيق مع المنشأة.

وتابع في تصريحاته على هامش مشاركته في معرض منتدى شباب العالم: "ننسق مع عيادات الأطباء على سبيل المثال، بحيث يدخل الممرض أو المنسق على التطبيق، ويضع أسماء المرضى كلًا منهم في دوره، ويبدأ الطبيب في تحديد مواعيده بالضبط، منعًا لهدر الوقت على المواطنين".