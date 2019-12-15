أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب عبد المجيد تبون سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

يشارك بمنتدى شباب العالم.. "دورك" تطبيق إلكتروني يقضي على الطوابير

09:25 م الأحد 15 ديسمبر 2019
يشارك بمنتدى شباب العالم.. "دورك" تطبيق إلكتروني يقضي على الطوابير

منتدى شباب العالم

كتب- مصطفى علي:

قال أحمد الطحان مسؤول التسويق بتطبيق "دورك"، وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم 2019، إن فكرة التطبيق تقضي على مشكلة الطوابير في مصر، مضيفًا أنهم وضعوا حلولًا لمشكلة الزحام في المستشفيات أو البنوك وغيرها.

وأضاف الطحان لـ"مصراوي"، أن المستخدم يستطيع أن يحجز دوره من خلال التطبيق، الذي يحدد له دوره بالتحديد والوقت المتبقي له، بالتنسيق مع المنشأة.

وتابع في تصريحاته على هامش مشاركته في معرض منتدى شباب العالم: "ننسق مع عيادات الأطباء على سبيل المثال، بحيث يدخل الممرض أو المنسق على التطبيق، ويضع أسماء المرضى كلًا منهم في دوره، ويبدأ الطبيب في تحديد مواعيده بالضبط، منعًا لهدر الوقت على المواطنين".

تطبيق دورك الطوابير منتدى شباب العالم أحمد الطحان

الخبر التالى:

​​​الزراعة": حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية في المحافظات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:صاروخية السولية تعبر الحدود وتقود الأهلي لاستعادة صدارة الدوري (اضغط هنا)