بالصور- السيسي يتفقد منطقة رواد الأعمال بمنتدى شباب العالم

كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، منطقة رواد الأعمال في إطار منتدى شباب العالم الثالث بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.