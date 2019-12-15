سلوى علوان: نسعى لتنظيم معارض فنون تشكيلية في المحافظات

كتب- محمد عاطف:

تصوير- هاني رجب:

قالت الفنانة سلوى علوان، إن المؤسسة الثقافية التي تديرها، نظمت اليوم الأحد، أول معرض للفنون التشكيلية، يضم أعمالًا فنية لأكثر من 30 فنانًا يعرضون 60 لوحة متنوعة من سيراميك ورصاص وزيت وفحم.

وأضافت علوان لـ"مصراوي": "قدمت المؤسسة العديد من الأنشطة الفنية في مختلف الفنون قبل ذلك، وبعد نجاح هذه التجربة، فإننا نسعى لاستكمالها بتنظيم بمعارض جديدة في العديد من المحافظات، ويضم المعرض أيضًا لوحات شبابية لطلاب المرحلة الثانوية والخريجين الجدد، كما يشارك طالب في الصف الخامس الابتدائي بست لوحات".

وتابعت: "هؤلاء الشباب كانوا يمارسون الرسم دون توجيه، وقررنا أن تتيح لهم الفرصة الأولى لهم عبر هذا المعرض الذي سينظم سنويًا تحت عنوان ملتقى الهواة للفن التشكيلي، والأعمال المشاركة متنوعة بين الرسم والتصوير والكولاج والزيت وأتوقع مستقبلًا كبيرًا لهؤلاء الشباب".

والفنانون الشباب المشاركون في المعرض هم: أميرة عثمان، أحمد صبري، إسلام أحمد، إبراهيم محمد، آلاء محمد، أيه الصبان، آيه علي، إيناس الشريف، خلود أحمد، روان حمدي، رنا خالد، رنا نادر، سارة صلاح، سارة سيد، شمس عبدالتواب، صالحة علي، علي عزت، عبدالرحمن عفيفي، فاطمة علاء، فارس عادل، كريم أحمد، محمود عبدالحميد، محمود محمد، مارك جمال، محمد أبولبدة، محمود أشرف، محمد صبحي، محمد الديب، مريم مدحت، محمود بسطامي، ميرا ماجد، نهلة علي.