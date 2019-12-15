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باقٍ ساعات.. اليوم انتهاء فترة التظلم للمستبعدين من بطاقات التموين

08:51 م الأحد 15 ديسمبر 2019
باقٍ ساعات.. اليوم انتهاء فترة التظلم للمستبعدين من بطاقات التموين

بطاقات التموين

كتب– محمد سامي:

قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن المراكز التكنولوجية للوزارة، تنتهي من استقبال تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية، اليوم الأحد، في تمام الساعة 12 ليلًا.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مدّ فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية، حتى اليوم 15 ديسمبر 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي نوفمبر الماضي.

ويمكن تقديم التظلم من هنا..

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بطاقات التموين وزارة التموين تظلم المستبعدين من بطاقات التموين

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