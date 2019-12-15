باقي 3 ساعات.. اليوم انتهاء فترة التظلم للمستبعدين من بطاقات التموين

كتب– محمد سامي:

قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن المراكز التكنولوجية للوزارة، تنتهي من استقبال تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية، اليوم الأحد، في تمام الساعة 12 ليلًا.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مدّ فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية، حتى اليوم 15 ديسمبر 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي نوفمبر الماضي.

ويمكن تقديم التظلم من هنا..

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