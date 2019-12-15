عصام شرف لـ"مصراوي": مصر ينتظرها مستقبل واعد على أيدي الشباب

كتب- محمد عاطف:

تصوير- هاني رجب:

أشاد الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، بلوحات معرض الفنون التشكيلية الذي افتتحه مساء اليوم الأحد، بأتيليه القاهرة، ونظمته مؤسسة "سلوى علوان" للثقافة والفنون والتنمية ويستمر 5 أيام.

وقال شرف لـ"مصراوي": "الفنون دليل على حيوية المجتمعات، والبلد الذي لا يوجد به فنون، بلد تنهي نفسها بنفسها، ورأيت اليوم ما يسر خاطري ويدل على أن مصر ينتظرها مستقبل واعد على يد الشباب".

وأضاف: "لا أجيد ثلاثة أشياء في الفنون، رغم أنني أحبهم كثيرًا، وهي الرسم والموسيقى والشعر، وتعلمت اليوم المثير عن الفنون التشكيلية، خاصة عن المواد التي يتم الرسم بها، وأبهرني الكثير من اللوحات التي شاهدتها اليوم في هذا المعرض".

وأكد شرف أن الشباب هم المستقبل ولغة التفاهم معهم لم تصبح اللغة الأبوية: "لاحظت أن الشباب يكون في أفضل حاله وهو يعبر عن نفسه بالفن، لأنه يقدم حالة جديدة للتعبير عن مشاعره، فمثلًا نجيب محفوظ عندما غار وغاص في النفس البشرية، أخرج ما يدور في داخلها، كتب إبداعه باللغة العربية ولكن العالم كله فهم ما قاله ومنحه أهم جائزة أدبية في العالم".

ويضم المعرض أعمالًا فنية لأكثر من 30 فنانًا يعرضون 60 لوحة متنوعة من سيراميك ورصاص وزيت وفحم وغيرها، وتعرض اللوحات تجارب شبابية من طلاب المرحلة الثانوية والخريجين الجدد، كما يشارك طالب بالصف الخامس الابتدائي بست لوحات لتكن تجربة شبابية تنتظر جمهورها ودعم الفنانين والمشاهدين لها.

الفنانون الشباب المشاركون في المعرض هم: أميرة عثمان، أحمد صبري، إسلام أحمد، إبراهيم محمد، آلاء محمد، أيه الصبان، آيه علي، إيناس الشريف، خلود أحمد، روان حمدي، رنا خالد، رنا نادر، سارة صلاح، سارة سيد، شمس عبد التواب، صالحة علي، علي عزت، عبد الرحمن عفيفي، فاطمة علاء، فارس عادل، كريم أحمد، محمود عبد الحميد، محمود محمد، مارك جمال، محمد أبولبدة، محمود أشرف، محمد صبحي، محمد الديب، مريم مدحت، محمود بسطامي، ميرا ماجد، نهلة علي.