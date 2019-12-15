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انطلاق فعاليات ثاني أيام مسرح شباب العالم

08:46 م الأحد 15 ديسمبر 2019
انطلاق فعاليات ثاني أيام مسرح شباب العالم

مسرح شباب العالم

كتب– أسامة علي:

انطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ.

وافتتح السيسي وحرمه، أول أمس مسرح شباب العالم في نسخته الثانية، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم.

ويقام مسرح شباب العالم للعام الثاني على التوالي، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.

مسرح شباب العالم منتدى شباب العالم

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