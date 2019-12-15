بدء اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية (فيديو)

كتب– أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة، مقطع فيديو، لبدء اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية، التي تستضيفها مصر.

وانطلقت الاجتماعات التحضيرية لخبراء الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 15- 19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة بفندق الماسة كابيتال، حيث بدأت الاجتماعات بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح جنود حفظ السلام وضحايا العنف في أفريقيا، وألقى مدير إدارة السلم بمفوضية الاتحاد الأفريقي كلمة وجه خلالها الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها للإجتماع على أرضها، مشيرًا إلى أهمية المناقشات والوثائق المطروحة خلال جدول الأعمال، متمنيًا أن تثمر نتائج المؤتمر فى دعم جهود الأمن والسلم بقارة أفريقيا.

وألقى مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية رئيس وفد مصر في اجتماعات الخبراء كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وترحيبهما بالوفود المشاركة في الاجتماع على أرض بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا أن مصر تشرف لأول مرة باستضافة الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للأمن والدفاع والسلامة على مستوى الخبراء وتستمر اجتماعات الخبراء على مدار 3 أيام تتضمن العديد من الجلسات لمناقشة جهود الاتحاد الأفريقي، بشأن موضوعات الأمن والسلام بالقارة الأفريقية وتختتم اللجنة أعمالها بصياغة تقرير مفصل حول نتائج المناقشات بعد موافقة الدول الأعضاء عليها لعرضها على اجتماع السادة رؤساء أركان الدول الأفريقية الذي بدوره سيرفع توصياته إلى اجتماع السادة وزراء الدفاع.

تأتي تلك الاجتماعات في إطار جهود دول القارة، لإحلال الأمن والسلام والتنمية بأفريقيا، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، كما تهدف إلى الخروج برؤية موحدة لمجابهة أي تهديدات أو عدائيات تواجه القارة، بما يؤكد إيمان مصر الكامل بأن دول القارة تمتلك الإرادة السياسية والحكمة التى تمكنها من التغلب على التحديات المختلفة.