تمثل وزارتي الشباب والاتصالات.. "فرزيانا" تبهر المشاركين بمنتدى شباب العالم

السيسي: ما حدث خلال 10 سنوات أحدث عدم توازن أمني في الإقليم

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منصة حاضنة الأعمال "WYF LABS"، على هامش منتدى شباب العالم في شرم الشيخ 2019.

والمنصة عبارة عن فكرة خرجت من توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية العام الماضي، وانبثقت فكرته من فكرة "Startup Vein" وهي منطقة ريادة أعمال، وفّرت ساحة لرواد الأعمال لمشاركة خبراتهم بما فيها من تحديات ونجاحات، بالإضافة إلى التواصل مع المشاركين في منتدى شباب العالم، كما ضمت المنطقة نماذج شبابية ناجحة وملهمة من روّاد الأعمال الشباب والشركات الناشئة.

وخلال جولته تفقد وزير الشباب والرياضة، مبادرة حرفتك مشروعك "فرزيانا" التي تمثل وزارة الشباب، وتعد أحد المشروعات الناشئة نتاج تدريبات ريادة الأعمال من وزارة الشباب، وتعمل في تسويق المنتجات اليدوية التواصل منها وفير التراثي من خلال موقع إلكتروني وموبايل أبلكيشن.

وسبق أن مثلت الشركة الناشئة، وزارة الرياضة في المؤتمر الإقليمي لبرنامج القيادات الشابة في الأردن 2019، وحصدت المركز الأول.

ويمثل المشروع الناشئ "فريزيانا" كلاً من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات ممثلة في الحاضنة تيك في منتدى شباب العالم.

وأثار المشروع إعجاب العديد من شباب العالم، الذين أقبلوا على شراء المنتجات الحرفية التراثية من الشباب المصري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتبني أفكار الشباب ودعمها ووضعها في حيز التنفيذ وإعداد كوادر شبابية وأجيال من القادة قادرة على تولي المسئولية الوطنية في كافة المجالات.​