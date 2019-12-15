وزيرة التخطيط: رقمنة الخدمات تقلل معدلات الفساد

كتب- محمد سامي:

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر من أوائل الدول التي أطلقت رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، مضيفة أن الحكومة المصرية، تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها، لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الوزيرة، على هامش جلسة التميز الحكومي والتحول الرقمي، بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، اليوم الأحد، أن الحكومة دربت 21 ألف موظف في الجهاز الإداري، بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية، موضحة أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء أكاديمية وطنية لتأهيل الشباب على القيادة، واهتمامه بها، أدى لأن يصبح من بين هؤلاء الشباب، نواب وزراء ومحافظين.

وقالت السعيد إن رقمنة الخدمات، تساعد على تقليل معدلات الفساد، خاصة فيما يتعلق بفصل مقدم عن متلقيها.

وأضافت أن من ضمن الأهداف انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، العمل على تغيير الثقافة والفكر، موضحة أن الحكومة المركزية، ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال عام.