"الحج السعودية": مصر الأولى عربيًا والسادسة عالميًا في أعداد المعتمرين

مصر الأولى عربيًا والسادسة عالميًا في أعداد المعتم

كتب– يوسف عفيفي:

بلغ عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة للعام الهجري 1441هـ منذ انطلاق الموسم وحتى الآن 53 ألفا و962 معتمرًا، لتحتل مصر بهذا الرقم المرتبة الأولى عربيًا من حيث أعداد المعتمرين.

وبحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، احتلت مصر المرتبة السادسة بين جنسيات العالم التي ذهبت إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة حتى الآن، حيث جاءت في المقدمة باكستان، تليها إندونيسيا، بعدها الهند، وماليزيا، ثم تركيا.

وأوضح مؤشر العمرة الأسبوعي الصادر خلال الفترة من 1/1/ حتى 15/4/1441، أن عدد التأشيرات الصادر من قبل المملكة العربية السعودية بلغ 2.031.751، فيما بلغ عدد المعتمرين القادمين 1.566.754، وبلغ عدد المغادرين 1.221.304.

وأضاف المؤشر، أن عدد القادمين المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ (الجوية 1.501673) والمنافذ (البرية 65.063) و(البحرية 18).

وجاء ترتيب الدول الأكثر قدومًا إلى الممكلة لأداء العمرة (باكستان 411.140 - إندونيسيا 368.193 - الهند 221.956 - ماليزيا 7.709 - تركيا 65.083 - مصر 53.962 – بنجلاديش 47.962 – الجزائر 45.950 – الإمارات 9.544 - الأردن 23.926).

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة، أطلقت يوم 25 نوفمبر الماضي، أولى رحلات العمرة للعام الهجري الحالي 1441، وذلك في إطار الضوابط المنظمة للموسم، والتي تكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.